У Румунії тисячі людей протестували проти корупції

Зазначається, що в румунській столиці Бухаресті, на вулиці вийшли від 15 до 25 тисяч демонстрантів.

Вони закликають уряд відмовитися від планів пом'якшити антикорупційне законодавство. Опозиція закидає уряду намагання за допомогою трьох законопроектів обмежити незалежність правосуддя.

Протести також спрямовані проти голови Палати депутатів Лівіу Драгні та голови Сенату Келін Попеску-Теричану, яких підозрюють у корупції.

Нагадаємо, 5 листопада в Румунії мітингувальники виступили проти нового законопроекту, за допомогою якого хочуть обмежити повноваження прокуратури в боротьбі з корупцією.