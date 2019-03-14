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В Румынии создали самый мощный лазер в мире

Киев • УНН

 • 22133 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Мощность лазерной установки в научно-исследовательском центре при Институте ядерной физики и инженерии имени Хории Хулубея (IFIN-HH) в пригороде румынской столицы Мэгуреле в ходе последних испытаний достигла десятой части энергии Солнца — 10 миллионов миллиардов ватт (10,88 петаватт). Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу института.

В Румынии создали самый мощный лазер в мире

Согласно сообщению, руководитель проекта, академик Николае Замфир сообщил, что по результатам тестов лазерной установки ELI-NP в Мэгуреле, была достигнута мощность десятой части энергии Солнца, сконцентрированная в одном световом луче — 10,88 петаватт (10 миллионов миллиардов ватт). Таким образом, румынские ученые наряду со специалистами международного значения сумели построить самый мощный лазер в мире.

Как сообщил академик Замфир, теперь последует этап интенсивных исследований, в ходе которых будут проверены модели возможных применений мощного лазера — например, в области терапии рака, магнитно-резонансной томографии высокого разрешения, производства радиоактивных изотопов для диагностики и лечения различных заболеваний.

Напомним, сборка лазерной установки в Мэгуреле началась в сентябре 2016 года и находится в завершающей стадии. Это — крупный европейский проект Extreme Light Infrastructure — Nuclear Physics (ELI-NP). Его общая стоимость — 356,2 миллиона евро, из которых 311 миллионов евро составляют европейские фонды.

Ранее УНН сообщал, что в 2018 году Нобелевскую премию по физике присудили трем ученым за открытия в науке о лазерах. 

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