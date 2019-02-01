В Румынии стартовал показ фильма "Донбасс"
Киев • УНН
БУХАРЕСТ-КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Румынии начался показ фильма "Донбасс" режиссера Сергея Лозницы вместе с творческими коллективами из Румынии, Франции и Нидерландов. Премьерный показ состоялся в Бухаресте, передает корреспондент УНН.
"Мы благодарны румынской команде за участие и поддержку в создании этого фильма. Хочу сказать, что в фильме речь идет о том, что происходило в Украине в 2015-2016 годах на самом деле, фильм о том, о чем много говорят во всем мире - о войне России против Украины. Я рад, что вы здесь и независимо от того, как вы воспримете сюжет фильма, это правдивая история, которая происходит по соседству с вами", - сказал Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Румынии Александр Баньков.
Кроме того, перед показом фильма состоялось включения через скайп с режиссером ленты Сергеем Лозницей.
"Спасибо, что вы все пришли и я очень рад, что проходит премьера в Бухаресте. Я хочу сказать, что сейчас проходят премьеры в Бельгии и в Нидерландах. Завтра я буду открывать премьеру в Амстердаме", - сказал Лозница.
Режиссер подчеркнул, что показ фильма в Европе очень важен, поскольку граждане ЕС не знакомы с тем, что происходит в Украине.
Украинский режиссер поблагодарил румынских коллег за участие в создании киноленты.
Отметим, что фильм Донбасс румыны смогут посмотреть в кинотеатрах Бухареста, а также в Питештах, в Клуж-Напоке, Констанце и других городах.
Как сообщал УНН, "Донбасс" Сергея Лозницы был отмечен на Каннском фестивале и номинирован на премию "Оскар".