У Румунії стартував показ стрічки "Донбас"

"Ми вдячні румунській команді за участь і підтримку у створенні цього фільму. Хочу сказати, що у фільмі йдеться про те, що відбувалося в Україні в 2015-2016 роках насправді, фільм про те, про що багато говорять у всьому світі - про війну Росії проти України. Я радий, що ви тут і незалежно від того, як ви сприймете сюжет фільму, це правдива історія, яка відбувається по сусідству із вами", - сказав Надзвичайний і повноважний посол України в Румунії Олександр Баньков.

Крім того, перед показом фільму відбулося включення через скайп з режисером стрічки Сергієм Лозницею.

"Дякую вам, що ви всі прийшли і я дуже радий, що проходить прем'єра в Бухаресті. Я хочу сказати, що зараз проходять прем'єри в Бельгії і в Нідерландах. Завтра я відкриватиму прем'єру в Амстердамі", - сказав Лозниця.

Режисер наголосив, що показ фільму у Європі дуже важливий, оскільки громадяни ЄС не обізнані із тим, що насправді відбувається в Україні.

Український режисер також подякував румунським колегам за участь у створенні кінострічки.

Зазначимо, що фільм Донбас румуни зможуть подивитися в кінотеатрах Бухаресту, а також в Пітештах, в Клуж-Напоці, Констанці та інших містах.

Як повідомляв УНН, "Донбас" Сергія Лозниці був відзначений на Каннському фестивалі та номінований на премію "Оскар".