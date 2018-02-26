В Румынии из-за снегопадов объявили штормовое предупреждение
Киев • УНН
БУХАРЕСТ-КИЕВ. 26 февраля. УНН. В Румынии объявлен оранжевый и жёлтый коды, означающие значительное ухудшение погоды из-за снегопадов и ветра. Об этом сообщает УНН со ссылкой на румынские СМИ.
"В понедельник в столице ожидается обильный снег, ветер будет увеличиваться до скоростей 60-65 км/ч", - сообщается в национальном метеорологическом прогнозе.
Желтое предупреждение охватывает такие явления, как значительный снег, усиление ветра и метель, в понедельник утром с 4:00 до вторника в 20:00. Таким образом, с утра 26 февраля снежная зона будет постепенно расширяться с юго-запада, охватывая большую часть районов страны.
Сообщается, что толщина слоя снега в Бухаресте не будет однородной и составляет от 15 до 30 см. Максимальная температура от -8 градусов и минимум от -12 до -10 градусов.
"Метеорологи выпустили новые предупреждения о плохой погоде. Согласно НМП (национальному метеорологическому прогнозу - ред.) устойчивое усиление ветров, временно снежные метели и низкая видимость ожидаются на территории половины страны", - пишет Digi24.
Отметим, что власти Бухареста приняли решение объявить выходной в школах в понедельник и вторник из-за снегопадов.
Напомним, арктический фронт накрыл ряд стран Европы, например, в Риме из-за снегопадов и морозов также остановлено обучение в школах.
В Украине сегодня ожидается снижение температуры до -19 в некоторых регионах.
Напомним, в ближайшие дни, 27-28 февраля, по данным синоптиков, в Украине ожидаются метели, в некоторых регионах - сильные снегопады.