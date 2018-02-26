У Румунії через снігопади оголосили штормове попередження
Київ • УНН
БУХАРЕСТ-КИЇВ. 26 лютого. УНН. У Румунії оголошено оранжевий і жовтий коди, які означають значне погіршення погоди через снігопади та вітер. Про це повідомляє УНН з посиланням на румунські ЗМІ.
"У понеділок в столиці очікується рясний сніг, вітер буде збільшуватися до швидкості 60-65 км/год", - повідомляється в національному метеорологічному прогнозі.
Жовте попередження охоплює такі явища, як значний сніг, посилення вітру і заметіль, в понеділок вранці з 4:00 до вівторка 20:00. Таким чином, з ранку 26 лютого сніжна зона буде поступово розширюватися з південного заходу, охоплюючи більшу частину районів країни.
Повідомляється, що товщина шару снігу в Бухаресті не буде однорідною і становитиме від 15 до 30 см. Максимальна температура від -8 градусів і мінімум від -12 до -10 градусів.
"Метеорологи випустили нові попередження про погану погоду. Згідно НМП (національним метеорологічним прогнозом - ред.) стійке посилення вітрів, тимчасово снігові хуртовини і низька видимість очікуються на території половини країни", - пише Digi24.
Відзначимо, що влада Бухареста прийняла рішення оголосити вихідний в школах в понеділок і вівторок через снігопади.
Нагадаємо, арктичний фронт накрив ряд країн Європи, наприклад, в Римі через снігопади і морози також зупинено навчання в школах.
В Україні сьогодні очікується зниження температури до -19 в деяких регіонах.
Нагадаємо, в найближчі дні, 27-28 лютого, за даними синоптиків, в Україні очікуються хуртовини, в деяких регіонах - сильні снігопади.