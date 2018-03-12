В Руанде 16 человек погибло после удара молнии по церкви
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В Руанде в результате удара молнии по церкви Адвентистов седьмого дня погибли не менее 16 человек, 140 получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал CBC News.
Инцидент произошел в городе Нярюгуру. Сообщается, что 14 человек были убиты на месте, двое - умерли в больнице из-за полученных травм.
Также 140 человек пострадали, несколько десятков из них были госпитализированы. 17 человек остаются в больнице, трое из них в тяжелом состоянии.
Как отмечается, при схожих обстоятельствах 9 марта в результате удара молнии по группе студентов погиб один человек.
Ранее в Руанде было закрыто более 700 церквей из-за несоответствия строительным нормам и ограничениям по уровню шума. В некоторых закрытых церквей не было громоотводов.
Как сообщал УНН, в Перу в результате ДТП с автобусом погибли 10 человек.