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У Руанді 16 людей загинуло після удару блискавки по церкві

У Руанді 16 людей загинуло після удару блискавки по церкві

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. У Руанді в результаті удару блискавки по церкві Адвентистів сьомого дня загинули щонайменше 16 осіб, 140 отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал CBC News.

Інцидент стався в місті Нярюгуру. Повідомляється, що 14 осіб були вбиті на місці, двоє - померли в лікарні через отримані травми.

Також 140 осіб постраждали, кілька десятків з них були госпіталізовані. 17 осіб залишаються в лікарні, троє з них у важкому стані.

Як наголошується, при схожих обставинах 9 березня в результаті удару блискавки по групі студентів загинула одна людина.

Раніше в Руанді було закрито понад 700 церков через невідповідність будівельним нормам і обмеженням за рівнем шуму. У деяких закритих церков не було громовідводів.

Як повідомляв УНН, у Перу внаслідок ДТП з автобусом загинули 10 осіб.

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