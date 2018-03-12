У Руанді 16 людей загинуло після удару блискавки по церкві
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. У Руанді в результаті удару блискавки по церкві Адвентистів сьомого дня загинули щонайменше 16 осіб, 140 отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал CBC News.
Інцидент стався в місті Нярюгуру. Повідомляється, що 14 осіб були вбиті на місці, двоє - померли в лікарні через отримані травми.
Також 140 осіб постраждали, кілька десятків з них були госпіталізовані. 17 осіб залишаються в лікарні, троє з них у важкому стані.
Як наголошується, при схожих обставинах 9 березня в результаті удару блискавки по групі студентів загинула одна людина.
Раніше в Руанді було закрито понад 700 церков через невідповідність будівельним нормам і обмеженням за рівнем шуму. У деяких закритих церков не було громовідводів.
Як повідомляв УНН, у Перу внаслідок ДТП з автобусом загинули 10 осіб.