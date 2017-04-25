В расследовании убийства Д.Вороненкова есть положительные сдвиги - глава Нацполиции
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. В расследование убийства экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова есть позитивные сдвиги. Об этом на коллегии МВД сообщил глава Нацполиции Украины Сергей Князев, передает УНН.
"Есть положительные сдвиги по установлению лиц, причастных к совершению умышленного убийства бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова", - сказал С.Князев.
Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
Также напомним, на месте нападения были ранены два человека - охранника Д.Вороненкова и стрелка. Последний впоследствии скончался в больнице.
В МВД заявили о розыске второго подозреваемого в убийстве Д.Вороненкова.
Как сообщал УНН, иметь П.Паршова узнала в убитом киллер Д.Вороненкова своего сына.