У розслідуванні вбивства Д.Вороненкова є позитивні зрушення – голова Нацполіції
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. У розслідування вбивства екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова є позитивні зрушення. Про це на колегії МВС повідомив глава Нацполіції України Сергій Князєв, передає УНН.
"Є позитивні зрушення щодо встановлення осіб, причетних до скоєння умисного вбивства колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова", - сказав С.Князєв.
Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Також нагадаємо, на місці нападу було поранено двох людей — охоронця Д.Вороненкова і стрілка. Останній згодом помер у лікарні.
У МВС заявили про розшук другого підозрюваного у вбивстві Д.Вороненкова.
Як повідомляв УНН, мати П.Паршова впізнала у вбитому кілері Д.Вороненкова свого сина