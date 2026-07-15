У россиян возникли проблемы с оформлением заграничных паспортов - ЦПД

У россиян уже возникли проблемы с оформлением заграничных паспортов. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко, информирует УНН.

По его словам, российский режим делает все, чтобы помешать гражданам покинуть страну перед возможной мобилизацией осенью.

Как и говорил, тем, кто сейчас может, лучше уехать или выйти пешком из рф, особенно потенциальным мобилизованным. Потому что жизнь российского солдата на нуле - это 15-30 минут