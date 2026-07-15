У россиян возникли проблемы с оформлением заграничных паспортов - ЦПД
Киев • УНН
Российский режим препятствует гражданам покинуть страну перед возможной мобилизацией осенью. Об этом сообщил руководитель ЦПД Андрей Коваленко.
У россиян уже возникли проблемы с оформлением заграничных паспортов. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко, информирует УНН.
Детали
По его словам, российский режим делает все, чтобы помешать гражданам покинуть страну перед возможной мобилизацией осенью.
Как и говорил, тем, кто сейчас может, лучше уехать или выйти пешком из рф, особенно потенциальным мобилизованным. Потому что жизнь российского солдата на нуле - это 15-30 минут
Напомним
российские чиновники начали публично использовать слово "война" вместо "сво". По мнению начальника ЦПД, это может свидетельствовать об информационной подготовке населения рф к новой волне мобилизации.
путин может пойти на массовую мобилизацию из-за угрозы проигрыша в Украине - Atlantic Council05.07.26, 13:17 • 47167 просмотров