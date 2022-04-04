В российском поисковике не оказалось фото разрушенной оккупантами Бучи и последствий пыток гражданских
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. На российском информационном портале “Яндекс” в поисковике по запросу "Буча" не оказалось фотографий разрушенной оккупантами Бучи Киевской области и последствий пытки и изнасилования извергами гражданского населения. Об этом свидетельствуют результаты запроса УНН на веб-портале.
Детали
Журналист УНН зашел на российский веб-портал. По запросу “Буча” появились только фотографии еще целого города, где нет разрушений и убитых оккупантами гражданских людей.
В то же время, на такой же запрос в Google - выдало подлинную информацию и фотографии о зверствах, которые совершили российские захватчики.
Ранее в россии блокировали ресурсы и СМИ, где писали о войне рф против Украины с освещением действий российских военных.
Дополнение
2 апреля украинские военные освободили Киевскую область. Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в своем Twitter сообщил о расстрелянных людях со связанными руками на улицах Бучи.
Также возле трассы в 20 км от Киева обнаружили тела погибших мирных жителей. Под одеялом лежали мертвые обнаженные женщины, которых российские варвары пытались сжечь на обочине. Сообщалось об изнасилованных детях с завязанными руками.
Фотографии из освобожденной Бучи разлетелись на весь мир, который был шокирован зверством российских нелюдей. Страны начали анонсировать новые мощные санкции против россии и заявили о помощи для установления всех доказательств для международных судов.