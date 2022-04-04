В российском поисковике не оказалось фото разрушенной оккупантами Бучи и последствий пыток гражданских

Детали

Журналист УНН зашел на российский веб-портал. По запросу “Буча” появились только фотографии еще целого города, где нет разрушений и убитых оккупантами гражданских людей.

В то же время, на такой же запрос в Google - выдало подлинную информацию и фотографии о зверствах, которые совершили российские захватчики.

Ранее в россии блокировали ресурсы и СМИ, где писали о войне рф против Украины с освещением действий российских военных.

Дополнение

2 апреля украинские военные освободили Киевскую область. Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в своем Twitter сообщил о расстрелянных людях со связанными руками на улицах Бучи.

Также возле трассы в 20 км от Киева обнаружили тела погибших мирных жителей. Под одеялом лежали мертвые обнаженные женщины, которых российские варвары пытались сжечь на обочине. Сообщалось об изнасилованных детях с завязанными руками.

Фотографии из освобожденной Бучи разлетелись на весь мир, который был шокирован зверством российских нелюдей. Страны начали анонсировать новые мощные санкции против россии и заявили о помощи для установления всех доказательств для международных судов.