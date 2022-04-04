У російському пошуковику не виявилося фото зруйнованої окупантами Бучі та наслідків катування цивільних
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. На російському інформаційному порталі “Яндекс” у пошуковику за запитом "Буча" не виявилося фотографій зруйнованої окупантами Бучі Київської області та наслідків катування і згвалтування нелюдами цивільного населення. Про це свідчать результати запиту УНН на веб-порталі.
Деталі
Журналіст УНН зайшов на російський веб-портал. За запитом “Буча” з’явилися лише світлини ще цілого міста, де немає руйнувань та вбитих окупантами цивільних людей.
Водночас, на такий же запит у Google - видало справжню інформацію та фотографії про звірства, які скоїли російські загарбники.
Раніше у росії блокували ресурси та ЗМІ, де писали про війну рф проти України з висвітленням дій російських військових.
Доповнення
2 квітня українські військові звільнили Київську область. Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк у своєму Twitter повідомив про розстріляних людей зі зв'язаними руками на вулицях Бучі.
Також біля траси за 20 км від Києва виявили тіла загиблих мирних жителів. Під ковдрою лежали мертві оголені жінки, яких російські варвари намагалися спалити на узбіччі. Повідомлялося про згвалтованих дітей із зав’язаними руками.
Фотографії зі звільненої Бучі розлетілися на весь світ, який був шокований звірством російськів нелюдів. Країни почали анонсувати нові потужні санкції проти росії та заявили про допомогу для встановлення всіх доказів для міжнародних судів.