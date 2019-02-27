В России столкнулись два БТРа и четыре легковушки
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Сегодня в ценре российского города Курск столкнулись четыре гражданские легковые автомобили и два бронетранспортера. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Военная техника колонной направлялась в пункт постоянной дислокации в городе Курск и в то время гражданские автомобили вклинились в организованную колонну. В результате автомобили были зажаты двумя БТР", - говорится в сообщении издания со ссылкой на командование Курского военного гарнизона.
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В результате аварии никто не пострадал, а легковые авто получили незначительные повреждения.
Как сообщал УНН, у Путина прокомментировали контрабандные поставки военной продукции из РФ в Украину.