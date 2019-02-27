У Росії зіткнулись два БТРи і чотири легковики

“Військова техніка колоною прямувала до пункту постійної дислокації в місті Курськ і в той час цивільні автомобілі вклинились в організовану колону. У результаті автомобілі були затиснуті двома БТР”, - йдеться у повідомленні видання з посиланням на командування Курського військового гарнізону.

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Унаслідок аварії ніхто не постраждав, а легкові авто отримали незначні пошкодження.

Як повідомляв УНН, у Путіна прокоментували контрабандні поставки військової продукції з РФ в Україну.