В России собираются продать крымскую дорогу - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Министерство экономического развития России собирается "приватизировать" "Крымскую железную дорогу" в 2017-2019 годах, передает УНН со ссылкой на "События Крыма".
Предприятие "Крымская железная дорога" было создано после российской аннексии Крыма в 2014 году на базе имущества Крымской дирекции Приднепровской железной дороги "Укрзализныци". В январе 2016 года ее превратили в "федеральное государственное унитарное предприятие".
Как отмечается, ранее сообщалось, что Российская Федерация собирается в 2016 году выделить 92 млн долларов (6,8 млрд рублей) на развитие железной дороги в аннексированом Крыму.
Указано, что работа "Крымской железной дороги" была сведена к минимуму после прекращения железнодорожного сообщения с материковой частью Украины в декабре 2014 года.