В России собираются продать крымскую дорогу - СМИ

Предприятие "Крымская железная дорога" было создано после российской аннексии Крыма в 2014 году на базе имущества Крымской дирекции Приднепровской железной дороги "Укрзализныци". В январе 2016 года ее превратили в "федеральное государственное унитарное предприятие".

Как отмечается, ранее сообщалось, что Российская Федерация собирается в 2016 году выделить 92 млн долларов (6,8 млрд рублей) на развитие железной дороги в аннексированом Крыму.

Указано, что работа "Крымской железной дороги" была сведена к минимуму после прекращения железнодорожного сообщения с материковой частью Украины в декабре 2014 года.