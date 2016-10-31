У Росії збираються продати кримську залізницю - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Міністерство економічного розвитку Росії збирається "приватизувати" "Кримську залізницю" в 2017-2019 роках, передає УНН з посиланням на "События Крыма".
Підприємство "Кримська залізниця" було створено після російської анексії Криму в 2014 році на базі майна Кримської дирекції Придніпровської залізниці "Укрзалізниці". У січні 2016 роки її перетворили в "федеральне державне унітарне підприємство".
Як зазначається, раніше повідомлялося, що Російська Федерація збирається в 2016 році виділити 92 млн доларів (6,8 млрд рублів) на розвиток залізниці в анексованому Криму.
Вказано, що робота "Кримської залізниці" була зведена до мінімуму після припинення залізничного сполучення з материковою частиною України в грудні 2014 року.