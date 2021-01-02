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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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В России заявляют об освобождении из плена в Ливии украинца

Киев • УНН

 • 23162 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Трое граждан России и гражданин Украины, которые ранее были похищены в Ливии, освобождены и направляются домой, сообщил член Общественной палаты, глава Фонда защиты национальных ценностей (Россия) Александр Малькевич в своем Telegram-канале, сообщает УНН

В России заявляют об освобождении из плена в Ливии украинца

По словам Малькевича, людей похитили в Ливии несколько недель назад, сейчас самолет с ними направляется в России.

“(...) среди них есть и гражданин Украины; остальные — граждане Российской Федерации.
Причем россиянин родился на Украине, „украинец“ — в Армении, еще один — грек из Казахстана и только один — коренной ростовчанин”, — написал он.

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