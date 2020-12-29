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Застряли в полной информационной блокаде: семь украинцев уже полтора года находятся на судне в водах Китая

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 декабря. УНН. Семь украинцев с сухогруза New Orion уже почти полтора года не могут сойти с судна, находящегося в водах Китая. Сообщение с призывом помощи и прикрепленное к нему видеообращение самих моряков опубликовала дочь одного из членов экипажа Наталья Слободянюк-Цапура в Facebook, а также Благотворительная организация "Фонд помощи морякам "Ассоль", передает УНН.

Застряли в полной информационной блокаде: семь украинцев уже полтора года находятся на судне в водах Китая

“Очередной экипаж находится на борту судна без зарплаты более года и без смены до восемнадцати месяцев, а постоянные задержки с питанием и топливом закономерные и стали нормой. Экипаж в полной информационной блокаде. В попытках общения с компанией слышатся многомесячные обещания без малейшего намека на их выполнение”, — говорится в сообщении Фонда.

Отмечается, что судно арестовано властями Китая.

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По словам Слободянюк-Цапуры, зарплату морякам не выплачивают от 12 до 16 месяцев.

На борту сокращен экипаж из девяти человек — Cемеро граждан Украины, один — Грузии, один — из РФ. Им от 25 до 69 лет. Все украинцы из Одессы и области. Владельцем сухогруза New Orion (флаг Камеруна) является компания Vercania Holdings LTD. Судно стоит на якорной стоянке реки Янцзы.

“А с 15 декабря 2020 года представители фирмы Vercania Holdings LTD вообще перестали выходить на связь, не отвечают на письма и звонки моряков”, — добавила она.

Напомним, во второй половине декабря текущего года пираты захватили шестерых украинских моряков у берегов Нигерии.

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