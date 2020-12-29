Застрягли у повній інформаційній блокаді: сім українців вже півтора роки знаходяться на судні у водах Китаю

“Черговий екіпаж знаходиться на борту судна без зарплати понад рік і без зміни до вісімнадцяти місяців, а постійні затримки з харчуванням і паливом закономірні і стали нормою. Екіпаж у повній інформаційній блокаді. У спробах спілкування з компанією чуються багатомісячні обіцянки без найменшого натяку на їх виконання”, — йдеться у повідомленні Фонду.

Зазначається, що судно заарештовано владою Китаю.

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За словами Слободянюк-Цапури, зарплату морякам не виплачують від 12 до 16 місяців.

На борту скорочений екіпаж з дев’яти осіб — Cемеро громадян України, один — Грузії, один — з РФ. Їм від 25 до 69 років. Всі українці з Одеси і області. Власником суховантажу New Orion (прапор Камеруну) є компанія Vercania Holdings LTD. Судно стоїть на якірній стоянці річки Янцзи.

“А з 15 грудня 2020 року представники фірми Vercania Holdings LTD взагалі перестали виходити на зв’язок, не відповідають на листи і дзвінки моряків”, — додала вона.

Нагадаємо, у другій половині грудня поточного року пірати захопили шістьох українських моряків біля берегів Нігерії.