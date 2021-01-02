У Росії заявляють про звільнення з полону в Лівії українця
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Троє громадян Росії і громадянин України, які раніше були викрадені в Лівії, звільнені і прямують додому, повідомив член Громадської палати, глава Фонду захисту національних цінностей (Росія) Олександр Малькевич в своєму Telegram-каналі, повідомляє УНН.
За словами Малькевича, людей викрали в Лівії кілька тижнів тому, зараз літак з ними прямує в Росії.
"(...) серед них є і громадянин України; інші - громадяни Російської Федерації.
Причому росіянин народився на Україні, "українець" - у Вірменії, ще один - грек з Казахстану і тільки один - корінний ростовчанин", - написав він.
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