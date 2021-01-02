У Росії заявляють про звільнення з полону в Лівії українця

За словами Малькевича, людей викрали в Лівії кілька тижнів тому, зараз літак з ними прямує в Росії.

"(...) серед них є і громадянин України; інші - громадяни Російської Федерації.

Причому росіянин народився на Україні, "українець" - у Вірменії, ще один - грек з Казахстану і тільки один - корінний ростовчанин", - написав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Застрягли в повній інформаційній блокаді: сім українців вже півтора року перебувають на судні в водах Китаю