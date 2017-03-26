В России заявили, что не будут рассматривать предложение изменить своего участника на Евровидении

“Предложение украинской власти направить на Евровидение другого участника или участницу не будет даже рассматриваться. Принять ее — значит, согласиться, что Юлия Самойлова, выступая в Крыму, на территории России, нарушила какие-то украинские законы. Это — абсурд, нонсенс, полная чушь. Это в принципе невозможно ”, - отметил он.

Кроме того, Ф.Клинцевич сказал, что существует еще и чисто человеческая причина, которая не дает России изменить своего представителя на конкурсе.

“Есть и еще одна, чисто человеческая, причина, по которой предложение Киева абсолютно неприемлема. Она кроется в лице самой девушки, которая всей своей жизнью заслужил, а точнее, завоевала право выступать на Евровидении. Принятие другого решения было бы предательством по отношению к ней”, — отметил он.

В то же время Ф.Клинцевич подчеркнул, что Россию толкают на бойкот Евровидения в Киеве.

“Словом, мы свой выбор сделали, и менять его будем ни при каких обстоятельствах. Россию буквально толкают на бойкот этого мероприятия, и так на нашем месте сделала бы любое государство, уважающее себя”, — подытожил он.

Напомним, вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко заявил, что Россия сможет принять участие в Евровидении, если отправит на конкурс представителя, у которого нет проблем с украинским законодательством.

Как сообщал УНН, российский “Первый канал” сообщил, что они отказываются от официального предложения Европейского вещательного союза (EBU) о том, чтобы российская участница Юлия Самойлова пела на “Евровидении” в прямом эфире из Москвы, а не в Киеве.

Также напомним, СБУ запретила въезд в Украину российской певице, представительницы России на Евровидении Ю.Самойловой на три года.