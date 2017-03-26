В России заявили, что не будут рассматривать предложение изменить своего участника на Евровидении

ukru
12:58 • 23798 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12:20 • 100464 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

08:46 • 100412 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 111590 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 124435 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 137375 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 143106 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 131891 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
11 марта, 13:46 • 121907 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 107085 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

12 марта, 03:57 • 116301 просмотра
В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

12 марта, 04:24 • 121390 просмотра
Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

12 марта, 04:59 • 125625 просмотра
Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

12 марта, 05:54 • 123086 просмотра
Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

10:15 • 104966 просмотра
публикации
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12:20 • 100464 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 152433 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 187215 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 195027 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 190530 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 128976 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 137690 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 143188 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 142237 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 145997 просмотра
Актуальное
В России заявили, что не будут рассматривать предложение изменить своего участника на Евровидении

В России заявили, что не будут рассматривать предложение изменить своего участника на Евровидении

Киев • УНН

 • 8792 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Россия не будет даже рассматривать предложение Украины отправить на Евровидение другого представителя. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, передает УНН.

“Предложение украинской власти направить на Евровидение другого участника или участницу не будет даже рассматриваться. Принять ее — значит, согласиться, что Юлия Самойлова, выступая в Крыму, на территории России, нарушила какие-то украинские законы. Это — абсурд, нонсенс, полная чушь. Это в принципе невозможно ”, - отметил он.

Кроме того, Ф.Клинцевич сказал, что существует еще и чисто человеческая причина, которая не дает России изменить своего представителя на конкурсе.

“Есть и еще одна, чисто человеческая, причина, по которой предложение Киева абсолютно неприемлема. Она кроется в лице самой девушки, которая всей своей жизнью заслужил, а точнее, завоевала право выступать на Евровидении. Принятие другого решения было бы предательством по отношению к ней”, — отметил он.

В то же время Ф.Клинцевич подчеркнул, что Россию толкают на бойкот Евровидения в Киеве.

“Словом, мы свой выбор сделали, и менять его будем ни при каких обстоятельствах. Россию буквально толкают на бойкот этого мероприятия, и так на нашем месте сделала бы любое государство, уважающее себя”, — подытожил он.

Напомним, вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко заявил, что Россия сможет принять участие в Евровидении, если отправит на конкурс представителя, у которого нет проблем с украинским законодательством.

Как сообщал УНН, российский “Первый канал” сообщил, что они отказываются от официального предложения Европейского вещательного союза (EBU) о том, чтобы российская участница Юлия Самойлова пела на “Евровидении” в прямом эфире из Москвы, а не в Киеве.

Также напомним, СБУ запретила въезд в Украину российской певице, представительницы России на Евровидении Ю.Самойловой на три года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Культура

Обратиться по вопросам размещения рекламы