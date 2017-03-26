У Росії заявили, що не розглядатимуть пропозицію змінити свого учасника на Євробаченні
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Росія не буде навіть розглядати пропозицію України відправити на Євробачення іншого представника. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Франц Клінцевич, передає УНН.
“Пропозиція української влади направити на Євробачення іншого учасника або учасницю не буде навіть розглядатися. Прийняти її — значить, погодитися, що Юлія Самойлова, виступаючи в Криму, на території Росії, порушила якісь українські закони. Це — абсурд, нонсенс, цілковита нісенітниця. Це в принципі неможливо”, — зазначив він.
Окрім того Ф.Клінцевич наголосив, що існує ще й суто людська причина, яка не дає Росії змінити свого представника на конкурсі.
“Є і ще одна, суто людська, причина, за якою пропозиція Києва абсолютно неприйнятна. Вона криється в особі самої дівчини, яка всім своїм життям заслужила, а точніше, завоювала право виступати на Євробаченні. Ухвалення іншого рішення було б зрадою стосовно неї”, — зазначив він.
Водночас Ф.Клінцевич наголосив, що Росію штовхають на бойкот Євробачення в Києві.
“Словом, ми свій вибір зробили, і міняти його не будемо за жодних обставин. Росію буквально штовхають на бойкот цього заходу, і так на нашому місці зробила би будь-яка держава, яка себе поважає”, — підсумував він.
Нагадаємо, віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко заявив, що Росія зможе взяти участь у Євробаченні, якщо відрядить на конкурс представника, в якого немає проблем з українським законодавством.
Як повідомляв УНН, російський “Перший канал” повідомив, що вони відмовляються від офіційної пропозиції Європейської мовної спілки (EBU) про те, щоб російська учасниця Юлія Самойлова співала на “Євробаченні” у прямому ефірі з Москви, а не в Києві.
Також нагадаємо, СБУ заборонила в’їзд до України російській співачці, представниці Росії на Євробаченні Ю.Самойловій на три роки.