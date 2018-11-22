В России задержан высокопоставленный военный чиновник
Киев • УНН
КИЕВ. 23 листопада. УНН. Бывший начальник Главного управления по работе с личным составом Минобороны России, экс-глава ЦСКА Михаил Барышев задержан на 48 часов, сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
Сообщается, что Барышев задержан по делу о хищениях во время работы на посту начальника ЦСКА в 2017 году, в особенности в период Всемирных военных игр в Сочи.
Военного чиновника задержали в рамках нашумевшего в РФ дела руководителя ФАУ Минобороны РФ "Центральный спортивный клуб армии" Андрея Хамазина, обвиняемого в мошенничестве и получении взятки, в также начальника автомобильной службы ЦСКА Юрия Муханова. Хамазин обвиняется в совершении двух эпизодов мошенничества и в получении взятки в особо крупном размере.
По предварительной информации, вопрос об избрании меры пресечения Барышеву будет рассматриваться в Московском окружном военном суде 23 ноября, следователи будут ходатайствовать о его аресте.