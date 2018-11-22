У Росії затриманий високопоставлений військовий чиновник
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Колишній начальник Головного управління по роботі з особовим складом Міноборони Росії, екс-глава ЦСКА Михайло Баришев затриманий у Москві на 48 годин, повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
Повідомляється, що Баришев затриманий у справі про розкрадання під час роботи на посаді начальника ЦСКА в 2017 році, особливо в період Всесвітніх військових ігор в Сочі.
Військового чиновника затримали в рамках гучної в РФ справи керівника ФАУ Міноборони РФ "Центральний спортивний клуб армії" Андрія Хамазіна, обвинуваченого в шахрайстві та отриманні хабара, в також начальника автомобільної служби ЦСКА Юрія Муханова. Хамазіна звинувачується в скоєнні двох епізодів шахрайства і в отриманні хабара в особливо великому розмірі.
За попередньою інформацією, питання про обрання запобіжного заходу Баришеву буде розглядатися в Московському окружному військовому суді 23 листопада, слідчі будуть клопотати про його арешт.
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