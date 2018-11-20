У РФ затримали учасника банди, яка влаштувала теракт з 129 жертвами

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Учасник нападу банди Шаміля Басаєва на Будьонновськ у РФ у 1995 році затриманий у Москві. Про це з посиланням на прес-службу ФСБ Росії повідомляє ТАСС, передає УНН.

"Федеральною службою безпеки РФ у взаємодії з МВС Росії 19 листопада 2018 року на території Москви затриманий громадянин Росії Черхігов Хазваха Шамшіденовіч 1978 року народження, який брав участь у складі банди Шаміля Басаєва в захопленні заручників під час нападу на місто Будьонновськ Ставропольського краю", - повідомили в ЦГЗ ФСБ РФ.

При цьому у російському відомстві уточнили, що щодо Черхігова були отримані свідчення, що "викривають його злочинну діяльність".

За даними видання, він доставлений у Головне слідче управління СК РФ по Північно-Кавказькому федеральному округу, йому обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

При цьому агентство нагадало, що 14 червня 1995 року у результаті збройного нападу терористів на Будьонновськ загинули 129 жителів міста, у тому числі 18 співробітників міліції і 17 військовослужбовців, отримали поранення 415 осіб, захоплено в заручники понад 1500 громадян.

За ці злочини з 1995 по 2013 роки Ставропольський крайовий суд засудив до різних термінів позбавлення волі 31 учасника нападу. Стосовно 18 членів банди Басаєва у слідства є підтверджені відомості про їхні смерті або нейтралізацію під час проведених спецоперацій.

Нагадаємо, 17 жовтня у Керченському політехнічному коледжі сталися вибух і стрілянина. За версією СК Росії, напад на коледж влаштував студент 4-го курсу, 18-річний Владислав Росляков, який "наклав на себе руки". У результаті трагедії загинула 21 особа.

Також нагадаємо, наприкінці жовтня ФСБ РФ припинила у Москві діяльність осередку міжнародної терористичної організації "Ісламська держава", учасники якої планували резонансні теракти.

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