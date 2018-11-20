В РФ задержали участника банды, устроившей теракт с 129 жертвами

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106178 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 112613 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 149931 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 144555 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136497 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128254 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171190 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118090 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141648 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145409 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Российский обстрел Дружковки: количество пострадавших и масштабы разрушений

Российский обстрел Дружковки: количество пострадавших и масштабы разрушений

8 марта, 22:28 • 68038 просмотра
Авиаудары россии по Константиновке: количество пострадавших возросло

Авиаудары россии по Константиновке: количество пострадавших возросло

9 марта, 00:41 • 30926 просмотра
14-летний подросток застрелил полицейского в Нью-Джерси во время перестрелки

14-летний подросток застрелил полицейского в Нью-Джерси во время перестрелки

9 марта, 01:10 • 28767 просмотра
Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали нашли мертвым

Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали нашли мертвым

9 марта, 01:52 • 104537 просмотра
Запрет США на передачу разведданных повредит Украине на поле боя и в защите тыла - Институт изучения войны

Запрет США на передачу разведданных повредит Украине на поле боя и в защите тыла - Институт изучения войны

04:35 • 19174 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 135578 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 171195 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 180461 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 191327 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 248803 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 149938 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 103751 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 108126 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 110504 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 109923 просмотра
Актуальное
В РФ задержали участника банды, устроившей теракт с 129 жертвами

В РФ задержали участника банды, устроившей теракт с 129 жертвами

Киев  •  УНН

 • 10900 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Участник нападения банды Шамиля Басаева на Буденновск в РФ в 1995 году задержан в Москве. Об этом со ссылкой на пресс-службу ФСБ России сообщает ТАСС, передает УНН.

"Федеральной службой безопасности РФ во взаимодействии с МВД России 19 ноября 2018 года на территории Москвы задержан гражданин России Черхигов Хазваха Шамшиденович 1978 года рождения, участвовавший в составе банды Шамиля Басаева в захвате заложников в ходе нападения на город Буденновск Ставропольского края", - сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

При этом в российском ведомстве уточнили, что в отношении Черхигова были получены свидетельские показания, "изобличающие его преступную деятельность".

По данным издания, он доставлен в Главное следственное управление СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

При этом агентство напомнило, что 14 июня 1995 года в результате вооруженного нападения террористов на Буденновск погибли 129 жителей города, в том числе 18 сотрудников милиции и 17 военнослужащих, получили ранения 415 человек, захвачены в заложники более 1500 граждан.

За эти преступления с 1995 по 2013 годы Ставропольский краевой суд приговорил к различным срокам лишения свободы 31 участника нападения. В отношении 18 членов банды Басаева у следствия имеются подтвержденные сведения об их смерти или нейтрализации в ходе проводимых спецопераций.

Напомним, 17 октября в Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба. По версии СК России, нападение на колледж устроил студент 4-го курса, 18-летний Владислав Росляков, который “покончил с собой”. В результате трагедии погиб 21 человек.

Также напомним, в конце октября ФСБ РФ прекратила в Москве деятельность ячейки международной террористической организации "Исламское государство", участники которой планировали резонансные теракты.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы