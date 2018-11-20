В РФ задержали участника банды, устроившей теракт с 129 жертвами
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Участник нападения банды Шамиля Басаева на Буденновск в РФ в 1995 году задержан в Москве. Об этом со ссылкой на пресс-службу ФСБ России сообщает ТАСС, передает УНН.
"Федеральной службой безопасности РФ во взаимодействии с МВД России 19 ноября 2018 года на территории Москвы задержан гражданин России Черхигов Хазваха Шамшиденович 1978 года рождения, участвовавший в составе банды Шамиля Басаева в захвате заложников в ходе нападения на город Буденновск Ставропольского края", - сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
При этом в российском ведомстве уточнили, что в отношении Черхигова были получены свидетельские показания, "изобличающие его преступную деятельность".
По данным издания, он доставлен в Главное следственное управление СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
При этом агентство напомнило, что 14 июня 1995 года в результате вооруженного нападения террористов на Буденновск погибли 129 жителей города, в том числе 18 сотрудников милиции и 17 военнослужащих, получили ранения 415 человек, захвачены в заложники более 1500 граждан.
За эти преступления с 1995 по 2013 годы Ставропольский краевой суд приговорил к различным срокам лишения свободы 31 участника нападения. В отношении 18 членов банды Басаева у следствия имеются подтвержденные сведения об их смерти или нейтрализации в ходе проводимых спецопераций.
Напомним, 17 октября в Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба. По версии СК России, нападение на колледж устроил студент 4-го курса, 18-летний Владислав Росляков, который “покончил с собой”. В результате трагедии погиб 21 человек.
Также напомним, в конце октября ФСБ РФ прекратила в Москве деятельность ячейки международной террористической организации "Исламское государство", участники которой планировали резонансные теракты.