В России задержали новую группу "свидетелей Иеговы"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. В российском городе Мурманске следователи задержали сторонников религиозного объединения "Свидетели Иеговы", деятельность которого запрещена в России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Север.Реалии" и региональное управление Следственного комитета РФ.
Следователи совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности провели обыски по пяти адресам, где находились последователи движения. В ведомстве утверждают, что члены религиозной организации с апреля 2017 года проводили собрания и распространяли религиозную литературу среди жителей Мурманска. Возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности экстремистской организации.
В декабре в Вологде было возбуждено аналогичное уголовное дело в отношении 45-летнего руководителя и 67-летнего последователя организации "Свидетели Иеговы". В Южно-Сахалинске возбуждено два уголовных дела по последователей Свидетелей Иеговы Александра Козлитина и Евгения Елина. В Пензе суд приговорил к шести годам колонии лидера религиозной общины Владимира Алушкина.
В 2017 году Верховный суд России признал религиозную организацию "Свидетели Иеговы" экстремистской, запретив ее деятельность на территории страны. При этом, как отмечал Правозащитный центр "Мемориал", в решении суда "не было приведено ни одного факта нарушения верующими общественного порядка, проявлений агрессии или насилия с их стороны, а также свидетельств, что их деятельность угрожала безопасности Российской Федерации".
Напомним, в Конгресс США внесли законопроект, осуждающий притеснение Россией верующих в Крыму и на Донбассе.