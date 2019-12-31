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У Росії затримали нову групу "свідків Єгови"

У Росії затримали нову групу "свідків Єгови"

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 грудня. УНН. У російському місті Мурманську слідчі затримали прихильників релігійного об'єднання "Свідки Єгови", діяльність якого заборонена в Росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Север.Реалии" та регіональне управління Слідчого комітету РФ.

Слідчі разом зі співробітниками Федеральної служби безпеки провели обшуки за п'ятьма адресами, де перебували послідовники руху. У відомстві стверджують, що члени релігійної організації з квітня 2017 року проводили збори і поширювали релігійну літературу серед жителів Мурманська. Порушено кримінальну справу за статтею про участь у діяльності екстремістської організації.

У грудні у Вологді було порушено аналогічну кримінальну справу стосовно 45-річного керівника і 67-річного послідовника організації "Свідки Єгови". У Южно-Сахалінську порушили дві кримінальні справи щодо послідовників Свідків Єгови Олександра Козлітіна і Євгена Еліна. У Пензі суд засудив до шести років колонії лідера релігійної громади Володимира Алушкіна.

У 2017 році Верховний суд Росії визнав релігійну організацію "Свідки Єгови" екстремістською, заборонивши її діяльність на території країни. При цьому, як зазначав Правозахисний центр "Меморіал", у рішенні суду "не було наведено жодного факту порушення віруючими громадського порядку, проявів агресії або насильства з їхнього боку, а також свідчень, що їхня діяльність загрожувала безпеці Російської Федерації".

Нагадаємо, до Конгресу США внесли законопроєкт, що засуджує утиски Росією вірян у Криму і на Донбасі.

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