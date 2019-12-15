До Конгресу США внесли законопроєкт, що засуджує утиски Росією вірян у Криму і на Донбасі

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Конгресмени США Джо Вілсон і Еммануель Клівер представили у Палаті представників Конгресу законопроєкт про підтримку свободи віросповідання на території України, в якій засуджуються утиски Росією вірян в ОРДЛО й окупованому Криму. Вілсон і Клівер є членами Гельсінської комісії США. Голова Гельсінської комісії, сенатор Роджер Вікер планує внести подібний законопроєкт в Сенат наступного тижня. Про це йдеться у повідомленні Гельсінської комісії, повідомляє Голос Америки, передає УНН.