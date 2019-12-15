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До Конгресу США внесли законопроєкт, що засуджує утиски Росією вірян у Криму і на Донбасі

До Конгресу США внесли законопроєкт, що засуджує утиски Росією вірян у Криму і на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Конгресмени США Джо Вілсон і Еммануель Клівер представили у Палаті представників Конгресу законопроєкт про підтримку свободи віросповідання на території України, в якій засуджуються утиски Росією вірян в ОРДЛО й окупованому Криму. Вілсон і Клівер є членами Гельсінської комісії США. Голова Гельсінської комісії, сенатор Роджер Вікер планує внести подібний законопроєкт в Сенат наступного тижня. Про це йдеться у повідомленні Гельсінської комісії, повідомляє Голос Америки, передає УНН.

“Кремль переслідує мирні релігійні громади в окупованому Криму і контрольованих його представниками частинах Донбасу навіть більш жорстко і широко, ніж на території Росії. Уряд Росії порушує міжнародне гуманітарне право і міжнародні зобов’язання щодо поваги і захисту релігійних свобод. Беззаконня Кремля має наслідки, що означатиме правосуддя для народу України”, — зазначив Клівер.

“Понад п’ять років Росія незаконно окуповує Крим і контролює частину Донбасу збройними формуваннями, якими вона командує. Службовці і найманці Кремля викрадають, заарештовують і катують людей в цих регіонах за їхню віру. Російські чиновники винні, і цей законопроєкт допоможе притягти їх до відповідальності”, — каже конгресмен Вілсон.

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Порушення, зазначено в законопроєкті, які Росія здійснює на окупованій і контрольованій території, здебільшого спрямовані проти Православної церкви України, Української греко-католицької церкви, протестантів і Свідків Єгови.

Згідно із законопроєктом, президент Сполучених Штатів буде зобов’язаний брати до уваги порушення прав вірян і на окупованих, і контрольованих Росією територіях при вирішенні, чи вносити Росію до переліку країн, дії яких викликають особливе занепокоєння в цій сфері.

Законопроєкт роз’яснює, що Росія несе відповідальність за порушення на територіях, які вона окупувала або контролює, повідомляє Гельсінська комісія США.

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Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда під час зустрічі, ініційованої головою Кримської єпархії Православної церкви України, архієпископом Климентом повідомила, що Україна моніторитиме дотримання прав людини на свободу світогляду і віросповідання на території окупованого Криму, і вживатиме відповідних заходів, фіксуючи порушення.

10 грудня архієпископ біля будівлі Кабінету міністрів України у Києві оголосив безстрокове голодування з вимогою гарантувати релігійну свободу українців у Криму.

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