В Конгресс США внесли законопроект, осуждающий притеснение Россией верующих в Крыму и на Донбассе

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Конгрессмены США Джо Уилсон и Эммануэль Кливер представили в Палате представителей Конгресса законопроект о поддержке свободы вероисповедания на территории Украины, в которой осуждаются притеснения Россией верующих в ОРДЛО и оккупированном Крыму. Уилсон и Кливер члены Хельсинкской комиссии США. Председатель Хельсинкской комиссии сенатор Роджер Викер планирует внести подобный законопроект в Сенат на следующей неделе. Об этом говорится в сообщении Хельсинкской комиссии, сообщает Голос Америки, передает УНН.