В России вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку - есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Частный вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Ростовской области, предварительно, из-за отказа двигателя. Как в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ, в результате инцидента один человек погиб, еще один пострадал, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.
“В 05:20 (время совпадает с киевским — ред.) ОДС ГУ МЧС России по Ростовской области поступила информация от диспетчера ЕДДС Пролетарского района о том, что в п. Кирсалово при поведении обработки рисовых чеков совершил жесткую посадку частный вертолет Ми-2 (по предварительной информации — из-за отказа двигателя). В результате посадки один человек погиб, один человек пострадал”, — говорится в сообщении.
По словам источника в оперативных службах, погибший был бортмехаником. Пострадавшего госпитализировали с переломом ноги, ушибом и ссадинами.
Инцидент произошел в Пролетарском районе Ростовской области. Глава Пролетарского городского поселения Максим Толпинский отметил, что на земле разрушений нет.
“Вертолет упал на поля рядом с поселком Кирсалово. Это территория поселения, разрушений там нет”, — сказал собеседник агентства.
Как добавили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону, Ми-2 совершил жесткую посадку при проведении обработки рисовых чеков ООО “Энергия”.
По данным МЧС, к ликвидации последствий привлекли 17 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС — 12 человек и три единицы техники. Южная транспортная прокуратура приступила к проверке после инцидента, сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, в мае военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Чукотке.