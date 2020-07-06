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В России вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку - есть жертвы

В России вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку - есть жертвы

Киев  •  УНН

 • 14000 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Частный вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Ростовской области, предварительно, из-за отказа двигателя. Как в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ, в результате инцидента один человек погиб, еще один пострадал, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

“В 05:20 (время совпадает с киевским — ред.) ОДС ГУ МЧС России по Ростовской области поступила информация от диспетчера ЕДДС Пролетарского района о том, что в п. Кирсалово при поведении обработки рисовых чеков совершил жесткую посадку частный вертолет Ми-2 (по предварительной информации — из-за отказа двигателя). В результате посадки один человек погиб, один человек пострадал”, — говорится в сообщении.

По словам источника в оперативных службах, погибший был бортмехаником. Пострадавшего госпитализировали с переломом ноги, ушибом и ссадинами.

Инцидент произошел в Пролетарском районе Ростовской области. Глава Пролетарского городского поселения Максим Толпинский отметил, что на земле разрушений нет.

“Вертолет упал на поля рядом с поселком Кирсалово. Это территория поселения, разрушений там нет”, — сказал собеседник агентства.

Как добавили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону, Ми-2 совершил жесткую посадку при проведении обработки рисовых чеков ООО “Энергия”.

По данным МЧС, к ликвидации последствий привлекли 17 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС — 12 человек и три единицы техники. Южная транспортная прокуратура приступила к проверке после инцидента, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в мае военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Чукотке.

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