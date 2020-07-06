У Росії вертоліт Мі-2 здійснив жорстку посадку - є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Приватний вертоліт Мі-2 здійснив жорстку посадку в Ростовській області, попередньо, через відмову двигуна. Як в понеділок журналістам повідомили в пресслужбі регіонального главку МНС РФ, в результаті інциденту одна людина загинула, ще одна постраждала, пише УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.
“О 05:20 (час збігається з київським — ред.) ОДС ГУ МНС Росії по Ростовській області надійшла інформація від диспетчера ЄЧДС Пролетарського району про те, що в с. Кірсалово при проведенні обробки рисових чеків здійснив жорстку посадку приватний вертоліт Мі-2 (за попередньою інформацією — через відмову двигуна). В результаті посадки одна людина загинула, одна людина постраждала”, — йдеться в повідомленні.
За словами джерела в оперативних службах, загиблий був бортмеханіком. Постраждалого госпіталізували з переломом ноги, забоєм і саднами.
Інцидент стався в Пролетарському районі Ростовської області. Глава Пролетарського міського поселення Максим Толпінскій зазначив, що на землі руйнувань немає.
“Вертоліт впав на поля поруч із селищем Кірсалово. Це територія поселення, руйнувань там немає”, — сказав співрозмовник агентства.
Як додали в пресслужбі головного управління МНС Росії по регіону, Мі-2 здійснив жорстку посадку при проведенні обробки рисових чеків ВАТ “Енергія”.
За даними МНС, до ліквідації наслідків залучили 17 осіб, п’ять одиниць техніки, в тому числі від МНС — 12 чоловік та три одиниці техніки. Південна транспортна прокуратура приступила до перевірки після інциденту, повідомили в пресслужбі відомства.
Нагадаємо, у травні військовий вертоліт Мі-8 здійснив жорстку посадку на Чукотці.