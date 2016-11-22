В России обеспокоены созданием в Хорватии рабочей группы по поддержке Украины

"Обратили внимание на информацию о создании на днях при правительстве Хорватии рабочей группы по сотрудничеству с Украиной, круг задач которой предусматривает включить передачу Киеву хорватского опыта "мирной реинтеграции оккупированных территорий", который якобы можно применить к Донецку и Луганску. Этот шаг, официально подтвержден главой правительства Хорватии А.Пленковичем во время визита в Киев 21 ноября с.г., вызывает серьезную обеспокоенность", - говорится в сообщении.

В МИД РФ отметили, что новая параллельная структура будет "отвлекать внимание киевской власти от работы по полному исполнению обязанностей в рамках минских соглашений, которое и так буксует".

Также в России вызвало вопросы стремление Хорватии поделиться с Украиной наработками в построении мира, анонсированного, по словам МИД РФ, на фоне договоренностей об активизации военно-технического сотрудничества.

"Хорошо известно, какими жертвами и вынужденным выходом из Хорватии около 250 тыс. сербов, которые постоянно проживали там, обошлись масштабные военные операции "Молния" и "Буря" в 1995 году. Убеждены, что советы иностранных "консультантов" способны создать у киевской власти опасную иллюзию допустимости на Донбассе силовых сценариев и отнюдь не будут способствовать укреплению безопасности на Юго-Востоке Украины", - отметили в МИД РФ.

Кроме того, в России назвали абсурдным упоминание о Крыме в порядке хорватской рабочей группы. Напоследок МИД РФ призвал Хорватию заняться решением внутренних проблем вместо "бесперспективных соображений по этому поводу".

Напомним, во время встречи с Президентом Украины Петром Порошенко премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович сообщил, что по его поручению в Республике Хорватия создана рабочая группа поддержки Украины, в состав которой вошли высокопоставленные чиновники ряда хорватских министерств и ведомств.

Как сообщал УНН, А.Пленкович заявил, что Хорватия готова поделиться с Украиной опытом гармонизации законодательства со стандартами Европейского Союза и реинтеграции оккупированных территорий.