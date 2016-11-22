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У Росії стурбовані створенням у Хорватії робочої групи з підтримки України

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Створення при уряді Хорватії робочої групи зі співпраці з Україною викликало стурбованість у Росії. Про це йдеться у коментарі Департаменту інформації і друку МЗС Росії, передає УНН.

У Росії стурбовані створенням у Хорватії робочої групи з підтримки України

“Звернули увагу на інформацію про створення на днях при уряді Хорватії робочої групи зі співпраці з Україною, у коло завдань якої передбачається включити передачу Києву хорватського досвіду „мирної реінтеграції окупованих територій“, нібито такого, що може бути застосований до Донецька і Луганська. Цей крок, офіційно підтверджений головою уряду Хорватії А.Пленковичем під час візиту до Києва 21 листопада ц.р., викликає серйозну стурбованість”, — йдеться у повідомленні.

У МЗС РФ зазначили, що нова паралельна структура буде “відволікати увагу київської влади від роботи з повного виконання обов’язків у рамках мінських угод, що й без того буксує”.

Також у Росії викликало питання прагнення Хорватії поділитися з Україною напрацюваннями у побудові миру, анонсованого, за словами МЗС РФ, на тлі домовленостей про активізацію військово-технічної співпраці.

“Добре відомо, якими жертвами і вимушеним виходом з Хорватії близько 250 тисяч сербів, які постійно проживали там, обійшлися масштабні військові операції „Блискавка“ і „Буря“ в 1995 році. Переконані, що поради іноземних „консультантів“ здатні створити у київської влади небезпечну ілюзію допустимості в Донбасі силових сценаріїв і аж ніяк не сприятимуть зміцненню безпеки на Південному Сході України”, — зазначили у МЗС РФ.

Окрім того, у Росії назвали абсурдною згадку про Крим у порядку хорватської робочої групи. Наостанок МЗС РФ закликало Хорватію зайнятися вирішенням внутрішніх проблем замість “безперспективних міркувань з цього приводу”.

Нагадаємо, під час зустрічі з Президентом України Петром Порошенком прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович повідомив, що за його дорученням в Республіці Хорватія створено робочу групу підтримки України, до складу якої увійшли високопосадовці низки хорватських міністерств та відомств.

Як повідомляв УНН, А.Пленкович заявив, що Хорватія готова поділитися з Україною досвідом гармонізації законодавства зі стандартами Європейського Союзу та реінтеграції окупованих територій.

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