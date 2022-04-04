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В россии начали мероприятия скрытой мобилизации резервистов - Генштаб

Киев • УНН

 • 108892 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Военно-политическим руководством российской федерации начаты меры скрытой мобилизации резервистов, с целью приведения воинских частей в штаты военного времени. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генштаб ВСУ.

В россии начали мероприятия скрытой мобилизации резервистов - Генштаб

Детали

Началась сороковые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

Военно-политическим руководством российской федерации начаты меры скрытой мобилизации резервистов, с целью приведения воинских частей в штаты военного времени. При осуществлении отбора кандидатов предпочтение отдается лицам, уже имеющим боевой опыт. Мобилизации подлежат рядовой, сержантский и офицерский состав.

Также определены основные регионы для проведения мобилизации: Краснодарский край, Пермский край, республики Дагестан, Ингушетия, Калмыкия.

Основным мотивационным фактором для резервистов остается материальное поощрение. Кроме того, среди российского населения распространяется мнение, что участники войны с Украиной могут улучшить свое материальное положение за счет так называемых “трофеев”, то есть грабежа и мародерства.

Командование Вооруженных сил российской федерации рассчитывает привлечь во время мобилизации примерно 60 тысяч человек.

Укомплектование вооружением и военной техникой в Штаты военного времени будет происходить за счет снятия с хранения устаревшей техники. Некоторые образцы хранятся на базах и складах более 30 лет.

Напомним

Оккупанты массово отказываются воевать и пишут рапорты на увольнение.

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