У росії розпочали заходи прихованої мобілізації резервістів - Генштаб

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Розпочалася сорокова доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.

Військово-політичним керівництвом російської федерації розпочато заходи прихованої мобілізації резервістів, з метою приведення військових частин до штатів воєнного часу. Під час здійснення відбору кандидатів перевага надається особам, що вже мають бойовий досвід. Мобілізації підлягають рядовий, сержантський та офіцерський склад.

Також визначені основні регіони для проведення мобілізації: Краснодарський край, Пермський край, республіки Дагестан, Інгушетія, Калмикія.

Основним мотиваційним чинником для резервістів залишається матеріальне заохочення. Крім того, серед російського населення поширюється думка, що учасники війни з Україною можуть покращити своє матеріальне становище за рахунок так званих “трофеїв”, тобто грабежу і мародерства.

Командування збройних сил російської федерації розраховує залучити під час мобілізації приблизно 60 тисяч осіб.

Укомплектування озброєнням та військовою технікою до штатів воєнного часу відбуватиметься за рахунок зняття зі зберігання застарілої техніки. Деякі зразки зберігаються на базах та складах понад 30 років.

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Окупанти масово відмовляються воювати та пишуть рапорти на звільнення.