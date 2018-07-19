В России предварительно одобрили повышение пенсионного возраста

Законопроект поддержали 328 депутатов, 104 проголосовали против, воздержавшихся не было.

Напомним, у здания Государственной думы РФ проходят пикеты против повышения пенсионного возраста. Митинг проводят партии КПРФ и “Яблоко”. Возле здания собрались около сотни человек с плакатами против проведения так называемой “пенсионной реформы”, в рамках которой планируется повысить пенсионный возраст.

Как сообщал УНН, Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении инициированный правительством законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста с 2019 года. Комитет является соисполнителем по данному законопроекту, профильным комитетом по законопроекту является Комитет Госдумы по труду и социальной политике.