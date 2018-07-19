У Росії попередньо схвалили підвищення пенсійного віку
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Державна дума РФ в першому читанні прийняла законопроект про підвищення пенсійного віку в Росії. Про це повідомляється на сайті Держдуми, передає УНН.
Законопроект підтримали 328 депутатів, 104 проголосували проти, тих, хто утримався, не було.
Нагадаємо, біля будівлі Державної думи РФ проходять пікети проти підвищення пенсійного віку. Мітинг проводять партії КПРФ і "Яблуко". Біля будівлі зібралися близько сотні людей з плакатами проти проведення так званої "пенсійної реформи", в рамках якої планується підвищити пенсійний вік.
Як повідомляв УНН, Комітет Держдуми з бюджету і податків рекомендував нижній палаті парламенту прийняти в першому читанні ініційований урядом законопроект про поступове підвищення пенсійного віку з 2019 року. Комітет є співвиконавцем у цьому законопроекті, профільним комітетом щодо законопроекту є Комітет Держдуми з праці і соціальної політики.