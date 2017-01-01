В России начинает действовать "налог на Google"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. В воскресенье вступает в силу закон, согласно которому иностранные компании, торгующие через интернет электронным контентом на территории России, будут обязаны платить налог на добавленную стоимость (НДС). Документ стал известен в интернет-среде как "налог на Google", передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 3 июля 2016. По своей сути он призван выровнять условия для российских и зарубежных интернет-компаний. Однако еще на этапе обсуждения этой инициативы в Госдуме представители отрасли отмечали, что российские компании, которые используют иностранные маркетплейсы для реализации своего контента, также могут попасть под действие закона, и им придется платить НДС дважды.
Были и другие вопросы по закону: например, как заставить иностранные компании зарегистрироваться в налоговом органе РФ и платить этот налог; как рассказать многочисленным иностранным компаниям без российского филиала о появлении у них такой обязанности в России.