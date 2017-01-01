У Росії починає діяти "податок на Google"

Закон був підписаний президентом РФ Володимиром Путіним 3 липня 2016 року. По своїй суті він покликаний вирівняти умови для російських і закордонних інтернет-компаній. Однак ще на етапі обговорення цієї ініціативи в Держдумі представники галузі відзначали, що російські компанії, які використовують іноземні маркетплейсы для реалізації свого контенту, також можуть потрапити під дію цього закону, і їм доведеться платити ПДВ двічі.

Були й інші питання щодо закону: наприклад, як змусити іноземні компанії зареєструватися в податковому органі РФ та сплачувати цей податок; як розповісти численним іноземним компаніям без російського філіалу про появу у них такого обов’язку в Росії.