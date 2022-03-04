В России планируют сажать за решетку за "фейки" о вторжении в Украину. Что "неправда" - будет решать российский суд

Детали

Так, речь идет о поправках в российское законодательство, которые добавляют в Уголовный кодекс новую статью.

Согласно документу, за сообщения о деятельности армии РФ, которые суд признает "заведомо ложными", грозит штраф или до 3 лет колонии. Если при этом используется служебное положение, есть корыстные побуждения или "искусственно создаются доказательства", срок лишения свободы - от 5 до 10 лет. Если же "фейки" повлекут тяжкие последствия - наказание составит до 15 лет.

Предусмотрено и наказание "за призывы к препятствованию использованию российских войск для защиты интересов России" или "за дискредитацию такого использования" - сначала административная ответственность, а при повторении - криминальная до 3-х лет колонии. Подобная ответственность предусмотрена за призывы к санкциям против России.

Дополнение

2 марта Генеральная Ассамблея ООН приняла историческую резолюцию с осуждением российской агрессии против Украины.

Документ поддержало 141 государство, против было лишь 5, включая саму Россию и Беларусь.