В России планируют сажать за решетку за "фейки" о вторжении в Украину. Что "неправда" - будет решать российский суд
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Госдума России приняла в пятницу, 4 марта, сразу в трех чтениях законопроект об уголовной ответственности за так называемые "фейки" о вторжении российских вооруженных сил в Украину. Он предусматривает большие сроки лишения свободы, пишет УНН со ссылкой на русскую службу "Радио Свободы".
Детали
Так, речь идет о поправках в российское законодательство, которые добавляют в Уголовный кодекс новую статью.
Согласно документу, за сообщения о деятельности армии РФ, которые суд признает "заведомо ложными", грозит штраф или до 3 лет колонии. Если при этом используется служебное положение, есть корыстные побуждения или "искусственно создаются доказательства", срок лишения свободы - от 5 до 10 лет. Если же "фейки" повлекут тяжкие последствия - наказание составит до 15 лет.
Предусмотрено и наказание "за призывы к препятствованию использованию российских войск для защиты интересов России" или "за дискредитацию такого использования" - сначала административная ответственность, а при повторении - криминальная до 3-х лет колонии. Подобная ответственность предусмотрена за призывы к санкциям против России.
Дополнение
2 марта Генеральная Ассамблея ООН приняла историческую резолюцию с осуждением российской агрессии против Украины.
Документ поддержало 141 государство, против было лишь 5, включая саму Россию и Беларусь.