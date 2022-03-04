У Росії планують саджати за грати за "фейки" про вторгнення в Україну. Що "неправда" - вирішуватиме російський суд
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Держдума Росії ухвалила в п'ятницю, 4 березня, відразу в трьох читаннях законопроект про кримінальну відповідальність за так звані "фейки" про вторгнення російських збройних сил в Україну. Він передбачає великі терміни позбавлення волі, пише УНН із посиланням на російську службу "Радіо Свободи".
Деталі
Так, йдеться про поправки до російського законодавства, які додають до Кримінального кодексу нову статтю.
Згідно з документом, за повідомлення про діяльність армії РФ, які суд визнає "свідомо неправдивими", загрожує штраф або до 3 років колонії. Якщо при цьому використовується службове становище, є корисливі спонукання або "штучно створюються докази", термін позбавлення волі - від 5 до 10 років. Якщо ж "фейки" спричинять тяжкі наслідки – покарання становитиме до 15 років.
Передбачено і покарання "за заклики до перешкоджання використанню російських військ для захисту інтересів Росії" або "за дискредитацію такого використання" - спочатку адміністративна відповідальність, а при повторенні - кримінальна до 3-х років колонії. Подібна відповідальність передбачена за заклики до санкцій проти Росії.
Доповнення
2 березня Генеральна Асамблея ООН ухвалила історичну резолюцію із засудженням російської агресії проти України.
Документ підтримала 141 держава, проти було лише 5, включаючи саму Росію і Білорусь.