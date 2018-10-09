В России во время учений затонул бронетранспортер с двумя военными
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В российском Дагестане во время учений затонул бронетранспортер с двумя военнослужащими. Об этом сообщает ТАСС, передает УНН.
“При проведении учений во время десантирования с корабля в Каспийском море утонул БТР, в котором находились двое военнослужащих”, — сообщил источник в правоохранительных органах.
По его словам инцидент произошел еще 7 октября. Один человек погиб, поиски второго все еще продолжаются.
Сообщается, что один из погибших служил контрактником в Астрахани.
Напомним, в российском городе Свободное Амурской области на железнодорожные пути обвалился мост, по которому в это время проезжал грузовик.