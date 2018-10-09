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У Росії під час навчань затонув бронетранспортер з двома військовими

У Росії під час навчань затонув бронетранспортер з двома військовими

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. У російському Дагестані під час навчань затонув бронетранспортер з двома військовослужбовцями. Про це повідомляє ТАСС, передає УНН.

“При проведенні навчань під час десантування з корабля в Каспійському морі потонув БТР, в якому перебували двоє військовослужбовців”, — повідомило джерело в правоохоронних органах.

За його словами, інцидент стався ще 7 жовтня. Одна людина загинула, пошуки другої все ще тривають.

Повідомляється, що один із загиблих служив контрактником в Астрахані.

Нагадаємо, в російському місті Вільне Амурської області на залізничні колії обвалився міст, по якому в цей час проїжджала вантажівка.

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