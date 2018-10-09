У Росії під час навчань затонув бронетранспортер з двома військовими
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. У російському Дагестані під час навчань затонув бронетранспортер з двома військовослужбовцями. Про це повідомляє ТАСС, передає УНН.
“При проведенні навчань під час десантування з корабля в Каспійському морі потонув БТР, в якому перебували двоє військовослужбовців”, — повідомило джерело в правоохоронних органах.
За його словами, інцидент стався ще 7 жовтня. Одна людина загинула, пошуки другої все ще тривають.
Повідомляється, що один із загиблих служив контрактником в Астрахані.
Нагадаємо, в російському місті Вільне Амурської області на залізничні колії обвалився міст, по якому в цей час проїжджала вантажівка.