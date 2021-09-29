В России оштрафовали Google еще на 6,5 млн рублей
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. В Таганском районном суде Москвы американскую корпорацию Google оштрафовали на 6,5 млн рублей за отказ удалять запрещенную информацию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ и Telegram Московских судов общей юрисдикции.
Детали
Сообщают, что в Москве компанию Google признали виновной в совершении двух административных правонарушений, в том числе предусмотренных частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ ("не удаление владельцем информационного ресурса в сети Интернет информации, если обязанность касательно ее удаления предусмотрена законодательством РФ").
"Постановлениями мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы от 29 сентября 2021 года по делам об административных правонарушениях по ч. 2 и ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ компания Google LLC была признана виновной в совершении административных правонарушений и на Google LLC были наложены административные штрафы по двум делам на 2,5 и 4 млн рублей", — говорится в сообщении.
По данным российских СМИ, сумма штрафов, наложенных на Google, с начала 2021 года составила 39 млн рублей, выплачено уже 3,5 млн рублей.
Добавим
Ранее в Роскомнадзор заявили о готовности назначать обратно штрафы против крупных американских IT-компаний, в частности Google. Представители службы объяснили, что оборотные штрафы могут применять за отказ IT-гигантов удалять запрещенный на территории России контент.
Напомним
В сентябре Арбитражный суд Москвы запретил Google и Yandex показывать в поисковом поле словосочетание "Умное голосование".