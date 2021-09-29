У Росії оштрафували Google ще на 6,5 млн рублів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. У Таганському районному суді Москви американську корпорацію Google оштрафували на 6,5 млн рублів за відмову видаляти заборонену інформацію. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ та Telegram Московських судів загальної юрисдикції.
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Повідомляють, що у Москві компанію Google визнали винною у скоєнні двох адміністративних правопорушень, зокрема передбачених частиною 2 статті 13.41 КоАП РФ ("не видалення власником інформаційного ресурсу в мережі Інтернет інформації, якщо обов'язок щодо її видалення передбачено законодавством РФ").
"Постановами мирового судді судової ділянки №422 Таганського району міста Москви від 29 вересня 2021 року щодо справ про адміністративні правопорушення за ч. 2 і ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ компанію Google LLC було визнано винною у скоєнні адміністративних правопорушень і на Google LLC було накладено адміністративні штрафи у двох справах на 2,5 і 4 млн рублів", — ідеться у повідомленні.
За даними російських ЗМІ, сума штрафів, накладених на Google, від початку 2021 року становила 39 млн рублів, виплачено вже 3,5 млн рублів.
Додамо
Раніше в Роскомнагляді заявили про готовність призначати оборотні штрафи проти великих американських IT-компаній, зокрема Google. Представники служби пояснили, що оборотні штрафи можуть застосовувати за відмову IT-гігантів видаляти заборонений на території Росії контент.
Нагадаємо
У вересні Арбітражний суд Москви заборонив Google і Yandex показувати в пошуковій видачі словосполучення "Розумне голосування".