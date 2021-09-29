У Росії оштрафували Google ще на 6,5 млн рублів

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Повідомляють, що у Москві компанію Google визнали винною у скоєнні двох адміністративних правопорушень, зокрема передбачених частиною 2 статті 13.41 КоАП РФ ("не видалення власником інформаційного ресурсу в мережі Інтернет інформації, якщо обов'язок щодо її видалення передбачено законодавством РФ").

"Постановами мирового судді судової ділянки №422 Таганського району міста Москви від 29 вересня 2021 року щодо справ про адміністративні правопорушення за ч. 2 і ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ компанію Google LLC було визнано винною у скоєнні адміністративних правопорушень і на Google LLC було накладено адміністративні штрафи у двох справах на 2,5 і 4 млн рублів", — ідеться у повідомленні.

За даними російських ЗМІ, сума штрафів, накладених на Google, від початку 2021 року становила 39 млн рублів, виплачено вже 3,5 млн рублів.

Додамо

Раніше в Роскомнагляді заявили про готовність призначати оборотні штрафи проти великих американських IT-компаній, зокрема Google. Представники служби пояснили, що оборотні штрафи можуть застосовувати за відмову IT-гігантів видаляти заборонений на території Росії контент.

Нагадаємо

У вересні Арбітражний суд Москви заборонив Google і Yandex показувати в пошуковій видачі словосполучення "Розумне голосування".