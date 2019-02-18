В России мужчина застрял в лифте и умер от сердечного приступа
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. В российской Ингушетии мужчина умер от сердечного приступа из-за того, что застрял в лифте. Об этом передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Mash.
"Бадрудина Мамилова в Центральную больницу Малгобек привезли родственники. Дело было за малым - подняться на лифте в реанимацию. Но лифт сломался и, пока мужчине пытались помочь, ему стало хуже. Врачи вызвали МЧС и пытались взломать дверь самостоятельно", - говорится в сообщении.
Однако мужчина умер, прежде чем на место приехали спасатели.
Напомним, в лифте в одной из многоэтажек Киева жестоко убили пожилую женщину.