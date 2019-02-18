У Росії чоловік застряг у ліфті та помер від серцевого нападу

"Бадрудіна Мамілова в Центральну лікарню Малгобек привезли родичі. Справа була за малим - піднятися на ліфті до реанімації. Але ліфт зламався і, поки чоловікові намагалися допомогти, йому стало гірше. Лікарі викликали МНС і намагалися зламати двері самостійно", - йдеться в повідомленні.

Проте чоловік помер, перш ніж на місце приїхали рятувальники.

Нагадаємо, у ліфті в одній з багатоповерхівок Києва жорстоко вбили літню жінку.