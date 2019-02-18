У Росії чоловік застряг у ліфті та помер від серцевого нападу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. У російській Інгушетії чоловік помер від серцевого нападу через те, що застряг в ліфті. Про це передає УНН з посиланням на Telegram-канал Mash.
"Бадрудіна Мамілова в Центральну лікарню Малгобек привезли родичі. Справа була за малим - піднятися на ліфті до реанімації. Але ліфт зламався і, поки чоловікові намагалися допомогти, йому стало гірше. Лікарі викликали МНС і намагалися зламати двері самостійно", - йдеться в повідомленні.
Проте чоловік помер, перш ніж на місце приїхали рятувальники.
Нагадаємо, у ліфті в одній з багатоповерхівок Києва жорстоко вбили літню жінку.