В работе "Приват24" произошел сбой: пользователи жаловались на задержку при проведении платежей
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В работе приложения "Приват24" сегодня произошел технический сбой. Пользователи жаловались на задержку при проведении платежей через систему. Как сообщил в комментарии УНН пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга, на данный момент проблема устранена.
Цитата:
“От некоторых клиентов поступили сообщения о проблемах задержки при проведении платежей через систему. По состоянию на 13:20 проблему устранили”, - сообщил Серга.
Детали
Пресс-секретарь отметил, что если перевод платежа “завис”, то делать повторный не рекомендуется. При этом, если клиент выполнил повторные платежи, при сообщении об этом, средства вернутся ему на карту.
Напомним
В конце сентября в работе мобильного приложения "Приват24" также был сбой. Тогда пользователи столкнулись с проблемами авторизации при входе в приложение.